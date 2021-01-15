انعقاد الاجتماع الأول للمجلس الاداري للوكالة المغربية لمكافحة المنشطات بالرباط

انعقد ،يوم الأربعاء، بمقر قطاع الشباب والرياضة بالرباط، الاجتماع الأول للمجلس الإداري للوكالة المغربية لمكافحة المنشطات.

وأفاد بلاغ للوكالة ، بأنه في مستهل هذا الاجتماع، أكد وزير الثقافة والشباب والرياضة، السيد عثمان الفردوس، على الدور الهام لهذه الهيئة ، مبرزا أن إحداثها يندرج في إطار احترام المملكة المغربية لالتزاماتها الدولية في مجال مكافحة المنشطات، وكذا الحفاظ على صحة الرياضيين المغاربة وحظر الممارسات التي تخل باحترام أخلاقيات الرياضة وقيمها المعنوية.

من جهتها ، أثنت رئيسة الوكالة السيدة فاطمة أبو علي، في كلمة بالمناسبة، على المجهودات الوطنية المبذولة لاستكمال كل الآليات والضوابط القانونية لمباشرة عمل الوكالة في مجال مكافحة المنشطات على المستوى الوطني.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع الأول للمجلس الإداري للوكالة المغربية لمكافحة المنشطات ، عدة محاور تهم بالخصوص القانون الأساسي للوكالة ،والنظام الداخلي لمجلس الإدارة ،وبرنامج عمل الوكالة برسم سنة 2021 ،والمخطط التنظيمي للوكالة ،وشعار الوكالة ،ومشروع ميزانية الوكالة برسم سنة 2021.

ومع:15/01/2021