انعقاد بالرباط المجلس الإداري والجمع العام الاستثنائي لشركة استشارة، هندسة وتنمية

عقد مؤخرا بمقر المديرية العامة لهندسة المياه، المجلس الإداري والجمع العام الاستثنائي لشركة استشارة، هندسة وتنمية، برئاسة وزير التجهيز والماء نزار بركة.

وذكر بلاغ لوزارة التجهيز والماء أن هذه الدورات خصصت أساسا لفحص النتائج المؤقتة لسنة 2022، للمصادقة على ميزانية سنة 2023 ، وكذلك المصادقة على ملائمة النظام الأساسي للشركة وفقا للتعديلات المختلفة التي أدخلت على قانون الشركات المجهولة الإسم.

وأضاف البلاغ أنه بعد عرض تقرير النشاط المؤقت لسنة 2022 من طرف المدير العام، عبر أعضاء المجلس الإداري عن ارتياحهم للنتائج المحصل عليها خاصة من ناحية الإنتاج والصفقات التجارية المحصل عليها داخل وخارج المغرب.

وبعد ذلك، قدم المدير العام، بحسب المصدر ذاته، المحاور الرئيسية لميزانية 2023. وصادق أعضاء مجلس الإدارة على هذه الميزانية التي تهدف إلى مواصلة تحديث نظام إدارة الأعمال وكذلك تحسين الأداء العملي والمالي.



ومع: 03 يناير 2023





