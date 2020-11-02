انعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدراس في بدايته ثلاثة مشاريع قوانين يتعلق أولها بتغيير وتتميم القانون المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، والثاني بتغيير وتتميم القانون القاضي بإحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف، في ما يتعلق مشروع القانون الثالث بالمتاحف.

وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سينتقل إثر ذلك إلى دراسة مشروع مرسوم يتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا -كوفيد 19، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وخلص البلاغ إلى أن الحكومة ستعقد، بعد نهاية أشغال المجلس، اجتماعا خاصا لدراسة مقترحات قوانين.

(ومع 02/11/2020)