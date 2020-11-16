انعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل

ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدراس في بدايته ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتطبيق بعض أحكام القسم الرابع من الكتاب الثاني من القانون المتعلق بمدونة التأمينات، والثاني بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالمهندسين المعماريين، والثالث بتنظيم المباراة الوطنية لولوج بعض مؤسسات تكوين المهندسين والمؤسسات التي في حكمها والمباراة الوطنية لولوج مؤسسات التكوين في التجارة والتدبير.

وأضاف المصدر أن المجلس سينتقل إثر ذلك إلى دراسة الاتفاقية المتعلقة بالتعاون في مجال حماية وتدبير وتنمية البيئة البحرية والمناطق الساحلية للساحل الأطلسي بمنطقة إفريقيا الغربية والوسطى والجنوبية (اتفاقية أبيدجان)، المعتمدة بأبيدجان في 23 مارس 1981، والبروتوكول الملحق بها المتعلق بالتعاون في ميدان الوقاية من التلوث في الحالات الصعبة، المعتمد بأبيدجان في 23 مارس 1981 كما تم تعديله في 2011، والبروتوكول الإضافي المتعلق بالتلوث الناجم المصادر والأنشطة البرية، المعتمد بغران باسام في 12 يونيو 2012، والبروتوكول الإضافي المتعلق بالقواعد والمعايير البيئية المطبقة في مجال التنقيب واستغلال النفط والغاز في البحر، المعتمد بأبيدجان في 2 يوليوز 2019، والبروتوكول الإضافي المتعلق بالتدبير المندمج للمناطق الساحلية، المعتمد بأبيدجان في 2 يوليوز 2019؛ مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية وبروتوكولاتها المذكورة.

ويختم المجلس أشغاله -وفق البلاغ- بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

(ومع 16/11/2020)