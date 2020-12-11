انعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بداية أشغاله عرضا لوزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة حول مشروع البرنامج المندمج للنهوض بأوضاع الأشخاص المسنين 2020 – 2030.

وأضاف المصدر أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، ثلاثة مشاريع مراسيم؛ يتعلق الأول منها بتطبيق المرسوم بقانون المتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء، والثاني بإحداث لجنة وزارية لإعداد التراب الوطني، والثالث بتطبيق أحكام القانون المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.

ويواصل المجلس أشغاله بدراسة اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن تدريس اللغة العربية في إطار التعليم الدولي للغات الأجنبية – EILE- بفرنسا.

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

ومع:11/12/2020