انعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل

ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروعي قانونين، يتعلق الأول منهما بتتميم الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والثاني بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب.

وأضاف أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بمدونة أخلاقيات مهنة الطب، والثاني بتغيير المرسوم الملكي الصادر في شأن النظام الأساسي للداخليين في مستشفيات الصحة العمومية، والثالث بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية.

وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

ومع:24/05/2021