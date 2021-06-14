انعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل

ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة سيتدارس في بدايته ثلاثة مشاريع قوانين، يتعلق الأول منها بالحالة المدنية، والثاني بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون المنشأة بموجبه مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان، والثالث بتغيير وتتميم القانون المنشأة بموجبه مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد.

وسينتقل المجلس، إثر ذلك، إلى دراسة مشروع مرسوم يتعلق بتحديد أنشطة مؤسسات التنشيط السياحي المستفيدة من التحفيزات الجبائية المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.

وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

ومع:14/06/2021