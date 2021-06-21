انعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل

ينعقد ،يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة، سيتتبع في بدايته عرضا حول السياسة الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء في أفق 2030 .

وسيتدارس المجلس ، إثر ذلك، أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بدروس الدعم التربوي، والثاني بتحديد قواعد اشتغال وأدوار ومهام جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في علاقتها بمؤسسات التربية والتكوين.

ويتعلق المشروع الثالث بتحويل بعض مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي التابعة لقطاع السياحة إلى قطاع التربية الوطنية، فيما يتعلق المشروع الأخير بإحداث المجلس الوطني للبحث العلمي.

وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وستعقد الحكومة ،بعد نهاية أشغال المجلس، اجتماعا خاصا لدراسة مقترحات قوانين.

ومع:21/06/2021