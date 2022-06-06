انعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس الحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بداية أشغاله عرضا لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول معطيات ومستجدات امتحانات البكالوريا - دورة 2022، يليه عرض للوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية حول إصلاح الإطار القانوني المنظم للصفقات العمومية.

ويتدارس المجلس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بإحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والثاني بفتح اعتمادات إضافية لفائدة ميزانية التسيير في ما يخص التكاليف المشتركة.

وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سينتقل، إثر ذلك، إلى دراسة الاتفاقية الإفريقية المشتركة عن إنشاء برنامج إفريقي لتعاون فني، المعتمدة بكامبالا (أوغاندا) في فاتح غشت 1975، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة؛ قبل أن يختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

(ومع 06/06/2022)