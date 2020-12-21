انعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس 24 دجنبر2020

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير الصحة حول البرنامج الوطني للتلقيح ضد كوفيد 19، وسيتدارس إثر ذلك مشروع قانون يتعلق بتتميم القانون الصادر في شأن التجميع الفلاحي.

وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، والثاني بشأن التراخيص والتصاريح بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها المنتمية للفئة الثانية.

ويختم المجلس أشغاله، حسب البلاغ، بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأشار البلاغ إلى أن الحكومة ستعقد بعد نهاية أشغال المجلس، اجتماعا خاصا لدراسة مقترحات قوانين.

ومع:21/12/2020