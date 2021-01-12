انعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس 14 يناير2021

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم المتعلق بتعيين المهن أو الأعمال المستثناة من نظام الربح الجزافي بموجب أحكام المادة 41 من المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من القانون المالي للسنة المالية 2007، والثاني بتحديد الضفاف الحرة للملك العمومي المائي، والثالث بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن الطب عن بعد.

وأضاف البلاغ أن المجلس سيختتم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

ومع:12/01/2021