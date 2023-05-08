انعقاد مجلس للحكومة الخميس المقبل

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.



وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس أربعة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بمجلس المنافسة، والثالث بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع إصلاح الإدارة، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بإحداث مديرية عامة للانتقال الرقمي وبتحديد اختصاصاتها وتنظيمها.



وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

ومع: 08 ماي 2023