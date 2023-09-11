انعقاد مجلس للحكومة يوم الخميس المقبل

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.



وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع، في بدايته، عرضا لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حول "التعمير والإسكان"، وعرضا آخر لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول "الدخول الجامعي للسنة الجامعية 2023-2024".



وسيتدارس المجلس، إثر ذلك، مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتغيير القانون الصادر بشأن إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.



ويواصل المجلس أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين؛ يتعلق الأول منهما بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بإحداث جائزة المجتمع المدني.



ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

ومع 11 شتنبر 2023