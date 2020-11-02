انفجار عرضي خلال اختبارات لتركيب تجهيزات لطب الأسنان بالمركب السوسيو- إداري للقوات المسلحة الملكية بالرباط

أفاد مصدر عسكري أنه في إطار أشغال تركيب معدات وتجهيزات لطب الأسنان من طرف شركة مدنية خاصة، على مستوى المركب السوسيو- إداري للقوات المسلحة الملكية بحي الرياض بالرباط، وقع انفجار عرضي خلال اختبارات وضع هذه التجهيزات حوالي الساعة الحادية عشر يوم الاثنين، ما أدى إلى إصابة خمسة تقنيين من الشركة المذكورة بجروح طفيفة وخسائر مادية.

وأوضح المصدر ذاته أنه تم نقل الجرحى إلى المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس من أجل تلقي العلاجات اللازمة.

(ومع 02/11/2020)