بأمر من أمير المؤمنين رفع الدعاء المعتاد في صلاة الاستسقاء بعد صلاة الجمعة بجميع مساجد المملكة

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله، عملا بسنة جده المصطفى صلى الله عليه وسلم في الإلحاح في الدعاء وطلب الغيث، أمر بأن يتم بجميع مساجد المملكة يوم الجمعة 4 مارس 2022 م، التوجه إلى الله تعالى في خطبة موحدة تتضمن بيان مغزى هذه السنة المباركة، وروح التضرع التي يتوجه بها المؤمنون والمؤمنات إلى الله في مثل هذه المناسبة.

وذكر بلاغ لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بأن أمير المؤمنين أمر أيضا بأن يتم “رفع الدعاء المعتاد في صلاة الاستسقاء، بعد صلاة الجمعة، وهو الوارد عن رسول الله في قوله صلى الله عليه وسلم: “اللهم اسق عبادك وبهيمتك، وانشر رحمتك، وأحي بلدك الميت، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين “.

حفظ الله مولانا الإمام بما حفظ به الذكر الحكيم، وأجزل له الأجر والتواب على حرصه على إقامة السنة.

ومع 02/03/2022