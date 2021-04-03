بإمكان أجراء ومتدربي قطاع المطاعم الاستفادة من تعويض جزافي خاص بجائحة كوفيد-19

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يوم الجمعة، عن إمكانية استفادة أجراء ومتدربي قطاع المطاعم، الذين توقفوا مؤقتا عن مزاولة نشاطهم بموجب قرار إداري نتيجة تفشي وباء كوفيد 19، من تعويض جزافي خاص بالجائحة.

وأوضح الصندوق في بيان، انه تنفيذا للتدابير الاستثنائية لفائدة المشغ لين المنخرطين به، "أصبح بإمكان أجراء أرباب المطاعم ومتدربيهم في إطار عقود الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل، والمصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 والمنخرطين، والذين توقفوا مؤقتا عن مزاولة نشاطهم بموجب قرار إداري نتيجة تفشي جائحة كوفيد 19، الاستفادة من التعويض الجزافي، الممول من الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد 19 المحدث بتعليمات ملكية سامية".

وأضاف أنه سيتم صرف هذا التعويض، الذي يغطي الفترة الممتدة من فاتح يناير 2021 إلى غاية تاريخ استيفاء القرار الإداري سالف الذكر، وفقا لمدة التوقف عن العمل التي أعلنها المشغل.

وأشار إلى انه إذا دام التوقف المؤقت طيلة الشهر، سيصرف التعويض الشهري بنسبة 100٪ أي 2000 درهم. وإذا كان التوقف عن العمل يهم ثلاثة أرباع (4/3) الشهر، يصرف 75٪ من مبلغ التعويض الشهري، أي 1500 درهم. أما إذا كان نصف (2/1) الشهر فسيصرف 50٪ من مبلغ التعويض الشهري، أي 1000 درهم.

وفي حالة ما إذا كان ربع (4/1) الشهر، فيصرف 25٪ من مبلغ التعويض الشهري، أي 500 درهم.

وشدد المصدر ذاته على أنه يتعين على أرباب المطاعم الذين يستوفون الشروط المشار إليها في المرسوم رقم 2.21.155، الراغبين في استفادة العاملين لديهم من هذا الدعم المالي بالنسبة للفترة الممتدة من شهر يناير2021 إلى غاية شهر مارس 2021، أن يقوموا بالتصريح بهم عبر البوابة covid19.cnss.ma ابتداء من اليوم 2 أبريل إلى غاية 3 ماي 2021.

وسيتم صرف هذا التعويض الجزافي، بالنسبة للمصرح بهم قبل 7 أبريل في حدود الساعة الثانية عشرة ليلا، ابتداء من 13 أبريل 2021. أما بالنسبة للمصرح بهم بعد هذه الفترة، فسيصرف لهم التعويض المتعلق بفترة يناير، فبراير ومارس، ابتداءا من يوم 10 ماي 2021.

وفي هذا الصدد، يدعو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المشغلين المعنيين إلى التصريح بالعاملين لديهم قبل الأربعاء 7 أبريل في حدود الساعة الثانية عشرة ليلا على البوابة المذكورة أعلاه، والتي تعمل 24 ساعة على 24 و 7 أيام في الأسبوع، وذلك من أجل تمكينهم من الاستفادة من التعويض الجزافي ابتداءا من يوم 13 أبريل.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة اليقظة الاقتصادية خلال اجتماعها الثاني عشر المنعقد يوم 2 أبريل 2021، قررت تمديد الدعم المتعلق بالقطاع إلى غاية 30 يونيو 2021. وبالتالي، فإن الاستفادة من التعويض الجزافي سيتم تمديدها إلى غاية نهاية شهر يونيو 2021. وعليه، فإن التصريحات بالعاملين على بوابة covid19.cnss.ma للاستفادة من التعويض الجزافي المتعلق بشهور أبريل، مايو و يونيو 2021، ستبتدئ من يوم 16 من الشهر المعني إلى غاية 3 من الشهر الموالي.

(ومع 03/04/2021)