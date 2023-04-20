بانكوك تستضيف الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2026

أعلنت مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في بيان مشترك اليوم الأربعاء، أن الاجتماعات السنوية للمؤسستين الماليتين لسنة 2026 ستنعقد في بانكوك، بتايلاند.



ويأتي هذا القرار بعد تصويت مجلس محافظي المؤسستين الدوليتين.



ويلتقي تحت مظلة الاجتماعات السنوية محافظو البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، والمسؤولون التنفيذيون من القطاع الخاص، وممثلو المجتمع المدني ووسائل الإعلام، والأكاديميون، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي، بما في ذلك آفاق الاقتصاد العالمي، والاستقرار المالي العالمي، والقضاء على الفقر، والنمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتغير المناخ، وغيرها من القضايا الراهنة.



ويحتضن المغرب في أكتوبر المقبل بمراكش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2023.



وت عقد الاجتماعات السنوية لعامين متتاليين في مقر مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن العاصمة، وكل سنة ثالثة في أحد البلدان الأعضاء.



ومع: 19 أبريل 2023