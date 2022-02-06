بتعليمات ملكية سامية، المملكة المغربية تعلن دعمها لملف ترشيح المملكة العربية السعودية لاحتضان المعرض الدولي "إكسبو 2030"

ذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أنه بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، قررت المملكة المغربية دعم ترشيح المملكة العربية السعودية الشقيقة لاحتضان المعرض الدولي "إكسبو 2030"، في مدينة الرياض.

وأبرز البلاغ أن هذا الدعم يأتي انسجاما مع العلاقات المتميزة التي تجمع المملكة المغربية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وفي ظل الوشائج الأخوية الصادقة التي تربط صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله ، بأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وذلك سيرا على سنة التضامن الموصول والتعاون الفاعل والدعم الثابت والمتبادل بين البلدين الشقيقين.

ومع 06/02/2022