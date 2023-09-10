بتوجيهات من أمير المؤمنين، إقامة صلاة الغائب ترحما على أرواح شهداء زلزال الحوز

بتوجيهات من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أقيمت اليوم الأحد، بعد صلاة الظهر، بجميع مساجد المملكة، صلاة الغائب ترحما على أرواح شهداء الزلزال الذي شهدته عدة مناطق بالمغرب.



وبعد أداء صلاة الظهر وإقامة صلاة الغائب، رفع المصلون أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم، وبأن يقر عينه بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.



وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قد أعلنت في بلاغ لها، أمس السبت أنه " بتوجيهات من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعزه الله، ستقام بجميع مساجد المملكة صلاة الغائب، وذلك بعد صلاة الظهر ليومه الأحد 24 صفر 1445 الموافق ل 10 سبتمبر 2023 ترحما على أرواح شهداء الزلزال الذي عرفته بلادنا ".

ومع 09 شتنبر 2023