الثلاثاء 16 نونبر، 2021
بحث تعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان بين المغرب والأردن
بحث سفير المغرب بالأردن ، السيد خالد الناصري مع رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن، رحيل الغرايبة، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال حقوق الإنسان .
وتطرق السيدان الناصري والغرايبة خلال هذا اللقاء لأوضاع حقوق الإنسان في المغرب والأردن ، إلى جانب بحث سبل تبادل الخبرات بين البلدين في هذا المجال.
واتفق الطرفان بحسب بيان للجانب الأردني يوم الاثنين، "على استدامة التنسيق والاتصال ، وتذليل المعوقات من أجل النهوض بمستوى حالة حقوق الإنسان في البلدين" .
من جهة أخرى ، عبر السيد الغرايبة خلال اللقاء ، عن تهانئه للمغرب ملكا وحكومة وشعبا ، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 46 للمسيرة الخضراء المظفرة .
(ومع 15/11/2021)