بحث تعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان بين المغرب والأردن

بحث سفير المغرب بالأردن ، السيد خالد الناصري مع رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن، رحيل الغرايبة، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال حقوق الإنسان .

وتطرق السيدان الناصري والغرايبة خلال هذا اللقاء لأوضاع حقوق الإنسان في المغرب والأردن ، إلى جانب بحث سبل تبادل الخبرات بين البلدين في هذا المجال.

واتفق الطرفان بحسب بيان للجانب الأردني يوم الاثنين، "على استدامة التنسيق والاتصال ، وتذليل المعوقات من أجل النهوض بمستوى حالة حقوق الإنسان في البلدين" .

من جهة أخرى ، عبر السيد الغرايبة خلال اللقاء ، عن تهانئه للمغرب ملكا وحكومة وشعبا ، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 46 للمسيرة الخضراء المظفرة .

(ومع 15/11/2021)