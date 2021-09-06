برقية تهنئة من جلالة الملك إلى أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم الخماسية للمكفوفين الفائز بنحاسية الألعاب الأولمبية الموازية

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى أعضاء المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الخماسية للمكفوفين إثر فوزه بالميدالية النحاسية ضمن دورة الألعاب الأولمبية الموازية التي احتضنتها العاصمة اليابانية طوكيو.

وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية عن تهانئه الحارة لأعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم الخماسية للمكفوفين.

كما أعرب جلالته “عن بالغ اعتزازنا بهذا التتويج المشرف جدا للرياضة المغربية، لا سيما وأنه يعتبر سابقة في إنجازات الرياضات الجماعية في هذه المنافسات الأولمبية”.

وأشاد جلالته بهذه المناسبة “بالأداء المتميز للاعبين الذين أبانوا عن روح وطنية وتنافسية عالية، وكذا بجهود كل من ساهم في تحقيق هذا التألق البارالمبي المستحق، والذي يحذونا أمل كبير في أن يشكل حافزا قويا لكم ولمختلف المنتخبات الوطنية، لبذل المزيد من الجهود من أجل تحقيق أفضل النتائج ورفع راية المغرب عاليا في المنافسات الدولية”.

وأعرب جلالة الملك أيضا عن متمنياته لأعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم الخماسية للمكفوفين “بموصول التوفيق والتألق، مشمولين بسابغ عطفنا ورضانا”.

ومع:06/09/2021