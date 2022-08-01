جلالة الملك يهنئ الرئيس البنيني بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية البنين فخامة السيد باتريس تالون، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني .



وأعرب جلالة الملك،في هذه البرقية، عن أحر التهاني للسيد تالون، مقرونة بأصدق المتمنيات لشعب البنين بموصول التقدم والرخاء .



ومما جاء في برقية جلالة الملك "و لا يخامرني أدنى شك بأن الآفاق الواعدة للتعاون المتميز القائم بين بلدينا لن تزداد ،بفضل تضافر جهودنا، إلا انفتاحا وتوسعا، خدمة للمصالح المشتركة لشعبينا، وإسهاما في تطور قارتنا الإفريقية وازدهارها".

ومع: 01/08/2022