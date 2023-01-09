برقية تعزية من جلالة الملك إلى الرئيس السنغالي على إثر حادثة السير المفجعة بمنطقة كافرين

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تعزية ومواساة إلى رئيس جمهورية السنغال، ماكي سال، على إثر حادثة السير المفجعة التي وقعت، ليلة السبت إلى الأحد، بمنطقة كافرين.

ومما جاء في برقية جلالة الملك: "بهذه المناسبة الأليمة، أتقدم إلى فخامتكم وإلى الشعب السنغالي قاطبة بأحر التعازي وأخلص عبارات تعاطفي".

كما أعرب جلالة الملك، في هذه البرقية عن متمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، معبرا عن صادق مشاعر تعاطفه مع الأسر المكلومة.



ومع: 09 يناير 2023



