برقية تعزية وتضامن من جلالة الملك إلى الرئيس الروسي على إثر الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مركزا للحفلات بموسكو

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية وتضامن إلى فخامة السيد فلادمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، على إثر الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مركزا للحفلات بموسكو. ومما جاء في نص البرقية "لقد علمت بعميق التأثر وشديد الاستنكار، بنبأ الاعتداء الإرهابي الشنيع الذي استهدف مركزا للحفلات بموسكو، مخلفا العديد من الضحايا والمصابين".



وأضاف جلالة الملك "وإني إذ أعبر لفخامتكم عن إدانة المملكة المغربية الشديدة لهذا الفعل الإجرامي الجبان وعن تعاطفها وتضامنها مع بلدكم الصديق، لأعرب لكم، ومن خلالكم إلى الأسر المكلومة وإلى الشعب الروسي، عن أحر التعازي وصادق مشاعر المواساة إزاء هذا الحادث المفجع، داعيا الله أن يلهمكم جميعا الصبر والسلوان وأن يتقبل الضحايا في ملكوته الأعلى ويمن على المصابين بالشفاء العاجل".



ومع 231545 جمت مارس 2024