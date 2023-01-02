برقية تعزية ومواساة من أمير المؤمنين إلى قداسة البابا فرانسيس على إثر وفاة البابا الفخري بينديكتوس السادس عشر

بعث أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، برقية تعزية ومواساة إلى قداسة البابا فرانسيس، على إثر وفاة قداسة البابا الفخري بينديكتوس السادس عشر.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “لقد تلقيت بعميق التأثر نبأ وفاة قداسة البابا الفخري بينديكتوس السادس عشر، تقبله الله بواسع الرحمة والغفران في ملكوته الأعلى”.

وأعرب جلالة الملك، بهذه المناسبة المحزنة، للبابا فرانسيس، ومن خلاله للعالم المسيحي، وبخاصة الكنيسة الكاثوليكية، عن أصدق عبارات التعازي والمواساة، سائلا الله تعالى أن يلهمه الصبر والسلوان وأن يشمل الراحل برضوانه.

(ومع 01/01/2023)