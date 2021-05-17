برقية تعزية ومواساة من جلالة الملك إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان حمادي عمور

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان حمادي عمور.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “فقد تلقينا ببالغ التأثر والأسى نبأ وفاة المشمول بعفو الله ومغفرته ، الفنان القدير المرحوم حمادي عمور ، تغمده الله بواسع رحمته” .

وبهذه المناسبة المحزنة ، أعرب جلالة الملك لأفراد أسرة المرحوم ” ولكافة أهلكم وذويكم، ومن خلالكم لأسرته الفنية الوطنية الكبيرة ، ولجميع أصدقائه ومحبيه، عن أحر تعازينا وأصدق مواساتنا في رحيل رائد من رواد التمثيل المسرحي والتلفزيوني والسينمائي بالمغرب ، مخلفا رصيدا زاخرا من الأعمال الفنية المتميزة التي أكسبته تقدير وإعجاب جمهور عريض من عشاق أدائه الراقي “.

وتابع جلالة الملك “وإذ نشاطركم مشاعركم في هذا المصاب الأليم ، مقدرين ما كان يتحلى به ، الفقيد المبرور ، من خصال إنسانية رفيعة ، وغيرة وطنية صادقة ، وتعلق متين بالعرش العلوي المجيد ، لنضرع إليه سبحانه وتعالى أن يلهمكم جميل الصبر وحسن العزاء ، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه من جليل الأعمال لفنه ولوطنه ، ويتقبله في عداد الصالحين من عباده ،المنعم عليهم بجنة الرضوان ” .

(ومع 17/05/2021)