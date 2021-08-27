برقية تعزية ومواساة من جلالة الملك إلى الرئيس الأمريكي على إثر الهجوم الإرهابي قرب مطار كابل

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن على إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع قرب مطار كابل، وأسفر عن سقوط جرحى وقتلى في صفوف القوات الأمريكية.

ومما جاء في هذه البرقية “علمت ببالغ التأثر والأسى بنبأ الهجوم الإرهابي المقيت الذي وقع قرب مطار كابل” مخلفا عددا من الجرحى والقتلى من أفراد القوات الأمريكية.

وأعرب جلالة الملك، بهذه المناسبة الأليمة، للرئيس الأمريكي ومن خلاله للأسر المكلومة والشعب الأمريكي، عن أصدق التعازي، متمنيا جلالته الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

كما أكد صاحب الجلالة للرئيس الأمريكي “الالتزام الراسخ للمملكة، الشريك التقليدي للولايات المتحدة الأمريكية، بالوقوف إلى جانب بلدكم في التصدي للإرهاب الدولي”.

ومع:27/08/2021