برقية تعزية ومواساة من جلالة الملك إلى الرئيس الانتقالي لمالي على إثر وفاة الرئيس الأسبق أمادو توماني توري

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس الانتقالي لجمهورية مالي، السيد باه نداو، على إثر وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مالي، أمادو توماني توري.

و قال جلالة الملك في هذه البرقية إنه تلقى بتأثر نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مالي، أمادو توماني توري.

وأعرب جلالة الملك بهذه المناسبة الأليمة، للرئيس نداو ولأفراد أسرة الراحل، وللشعب المالي الشقيق، عن أحر تعازيه وأصدق مواساته.

كما أثنى جلالة الملك بشكل خاص على الراحل وعلى عمله الدؤوب من أجل خدمة مصالح وتقدم دولة مالي الشقيقة.

(ومع 11/11/2020)