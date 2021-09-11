برقية تعزية ومواساة من جلالة الملك إلى الرئيس البرتغالي إثر وفاة الرئيس الأسبق جورج سامبايو

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى السيد مارسيلو ريبيلو دي سوزا، رئيس جمهورية البرتغال، وذلك إثر وفاة السيد جورج سامبايو، الرئيس الأسبق لجمهورية البرتغال.

وأعرب جلالة الملك، بهذه المناسبة الأليمة، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة للرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا، ولأسرة الراحل وللشعب البرتغالي.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “لقد تلقيت ببالغ التأثر نعي السيد جورج سامبايو، الرئيس الأسبق لجمهورية البرتغال، أحد الوجوه البارزة الملتزمة بالدفاع عن القضايا الإنسانية، والمشهود له بمساهماته في نصرة وتشجيع الحوار بين الثقافات والحضارات”.

وأضاف جلالة الملك “وإن المغرب ليحيي في الفقيد ذكرى رجل دولة كبير وصديقا مخلصا للمملكة، ساهم بكل فعالية في توطيد العلاقات المتميزة بين بلدينا”.

ومع 11/09/2021