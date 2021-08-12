برقية تعزية ومواساة من جلالة الملك إلى الرئيس الجزائري على إثر حرائق الغابات التي خلفت العديد من الضحايا

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى فخامة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية على إثر الحرائق التي اجتاحت غابات بعض الولايات شمال الجزائر ، مخلفة العديد من الضحايا.

ومما جاء في هذه البرقية "فقد تلقيت ببالغ التأثر وعميق الأسى نبأ الحرائق المهولة التي اجتاحت غابات بعض الولايات شمال الجزائر الشقيقة، مخلفة العديد من الضحايا".

وأعرب جلالة الملك بهذه المناسبة الأليمة، لفخامة الرئيس الجزائري، ومن خلاله، للأسر المكلومة وللشعب الجزائري، "عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، مؤكدا لكم، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، تضامننا المطلق مع الجزائر الشقيقة في هذا الظرف العصيب".

وأضاف جلالة الملك "وإذ أشاطركم والأسر المكلومة مشاعر الحزن في هذا الرزء الفادح، لأسأل الله العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يلهمكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء، ويجنبكم وشعبكم الشقيق كل مكروه".

ومع:12/08/2021