برقية تعزية ومواساة من جلالة الملك إلى الرئيس الصيني إثر حادث تحطم طائرة تابعة لخطوط شرق الصين الجوية

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية، السيد شي جين بينغ، وذلك على إثر حادث تحطم طائرة تابعة لخطوط شرق الصين الجوية.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “لقد علمت ببالغ التأثر بنبأ حادث تحطم طائرة تابعة لخطوط شرق الصين الجوية مخلفا العديد من الضحايا”.

وأعرب جلالة الملك، بهذه المناسبة المحزنة، للسيد شي جين بينغ، ومن خلاله للأسر المكلومة وللشعب الصيني الصديق عن أحر التعازي وأصدق المواساة في هذا المصاب الجلل، راجيا لهم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء.

(ومع 22/03/2022)