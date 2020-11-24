برقية تعزية ومواساة من جلالة الملك إلى الرئيس الموريتاني على إثر وفاة الرئيس الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى فخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وذلك على إثر وفاة الرئيس الأسبق للجمهورية الإسلامية الموريتانية سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “علمت بتأثر كبير بوفاة المشمول بعفو الله الرئيس الأسبق للجمهورية الإسلامية الموريتانية سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، أحسن الله قبوله إلى جواره، مشمولا بالمغفرة والرضوان”.

وأعرب جلالة الملك، بهذه المناسبة الأليمة، لرئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية ومن خلاله لكافة أفراد أسرة الراحل، وللشعب الموريتاني الشقيق، عن أحر تعازي جلالته وأصدق مشاعر المواساة، داعيا جلالته الله تعالى أن “يلهمكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحتمه ويسكنه فسيح جنانه”.

وأضاف جلالة الملك “وإذ أسأله جل وعلا أن يحفظكم وبلدكم الشقيق من كل مكروه، أرجو أن تتفضلوا، فخامة الرئيس، بقبول أصدق مشاعر تعاطفي، مشفوعة بأسمى عبارات تقديري”.

ومع:24/11/2020