برقية تعزية ومواساة من جلالة الملك إلى السيدة آن أيمون جيسكار ديستان على إثر وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى السيدة آن أيمون جيسكار ديستان، على إثر وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان.

وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية للسيدة آن أيمون جيسكار ديستان، عن أحر تعازي جلالته في هذا المصاب الجلل برحيل الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان، معبرا جلالته للسيدة جيسكار ديستان عن تضامنه بهذه المناسبة الحزينة والأليمة.

كما عبر جلالة الملك، من خلال السيدة جيسكار ديستان، لأبنائها فاليري-آن وهنري ولويس وذوي الفقيد، عن أحر تعازيه وأصدق مشاعر مواساته.

وأبرز جلالة الملك "علاقة الصداقة الكبيرة التي جمعت والدنا المنعم، المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، وزوجكم العزيز، ولا ننسى تعلقه بالمغرب".

وأكد جلالة الملك أنه يحتفظ للرئيس جيسكار ديستان بذكرى رجل "كان يحظى بتقديرنا، وكان يتميز بمشاعر سامية وذكاء وقاد".

(ومع 03/12/2020)