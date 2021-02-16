برقية تعزية ومواساة من جلالة الملك إلى رئيس جمهورية الأرجنتين على إثر وفاة رئيسها الأسبق كارلوس منعم

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس جمهورية الأرجنتين، فخامة السيد ألبيرتو فرنانديز، على إثر وفاة الرئيس الأسبق للجمهورية، الراحل كارلوس منعم.

وقال جلالة الملك، في هذه البرقية “لقد علمت ببالغ التأثر بوفاة الرئيس الأسبق لجمهورية الأرجنتين، الراحل كارلوس منعم”.

وأعرب جلالة الملك بهذه المناسبة الأليمة لفخامة الرئيس ألبيرتو فرنانديز، ومن خلاله للشعب الأرجنتيني الصديق ولأسرة الفقيد، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر التعاطف والمواساة في رحيل أحد رجالات الأرجنتين الكبار.

ومع:16/02/2021