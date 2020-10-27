برقية تعزية ومواساة من جلالة الملك إلى سلطان بروناي دار السلام

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى سلطان بروناي دار السلام صاحب الجلالة السلطان حاجي حسن بولقية، إثر وفاة نجله الأمير حاجي عبد العظيم.

ومما جاء في برقية جلالة الملك "فقد تلقيت ببالغ التأثر والأسى نبأ وفاة نجلكم المرحوم صاحب السمو الملكي الأمير حاجي عبد العظيم، تغمده الله بواسع رحمته".

وأضاف جلالة الملك "وبهذه المناسبة الأليمة، أعرب لجلالتكم عن أحر تعازي وأصدق مواساتي في هذا المصاب الجلل، داعيا الله جلت قدرته أن يلهمكم وسائر أفراد أسرتكم الجليلة جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يتغمد الراحل بشامل عفوه وغفرانه، ويسكنه فسيح جنانه".

(ومع 27/10/2020)