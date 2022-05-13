برقية تعزية ومواساة من جلالة الملك إلى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي إثر وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، على إثر وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة .

ومما جاء في برقية جلالة الملك "فقد علمت بعميق الأسى وبالغ التأثر، نعي المشمول بعفو الله ورضاه، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تغمده الله بفيض رحمته، وأسكنه في أعلى الجنان، رفقة النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين".

وأضاف جلالة الملك “وبهذه المناسبة المحزنة، أعرب لكم، بصفتكم نائبا لرئيس الدولة، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، داعيا الله تعالى أن يلهمكم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يشمل الفقيد الكبير بواسع رحمته وغفرانه، ويجزيه الجزاء الأوفى على ما قدمه من جليل الأعمال لبلده ولأمته العربية والإسلامية”.

ومما جاء في برقية جلالة الملك أيضا “وإذ أشاطركم مشاعر الحزن في هذا المصاب الأليم، أرجو أن تتفضلوا، صاحب السمو وأخي العزيز، بقبول أصدق مشاعر تعاطفي وتضامني مشفوعة بأسمى عبارات مودتي وتقديري”.

(ومع 13/05/2022)