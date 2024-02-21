برقية تعزية ومواساة من جلالة الملك إلى عاهلي المملكة الأردنية الهاشمية إثر وفاة والد صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبد الله، وذلك على إثر وفاة خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز السيف، والد صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين.



وقال جلالة الملك، في هذه البرقية، "فقد تلقيت ببالغ التأثر نعي المشمول بعفو الله، المرحوم، خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز السيف، والد صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين، تغمده الله بواسع رحمته".



وأضاف صاحب الجلالة "وبهذه المناسبة الأليمة، أعرب لجلالتكم، ومن خلالكم لولي عهدكم صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله، ولسمو الأميرة رجوة الحسين، ولسائر أفراد عائلتكم الملكية، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، داعيا المولى سبحانه وتعالى أن يتلقى الراحل في عداد الصالحين من عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان، وأن يعوضكم عنه جميل الصبر وحسن العزاء".



ومع: 21 فبراير 2024