برقية تعزية ومواساة من جلالة الملك إلى عاهل المملكة الأردنية الهاشمية إثر وفاة عمه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن طلال

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسيـن، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، على إثر وفاة عمه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن طلال.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “تلقيت ببالغ التأثر والأسى نعي المشمول بعفو الله ورحمته، عمكم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن طلال، الذي لبى داعي ربه في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان الفضيل”.

وأعرب جلالة الملك، بهذه المناسبة المحزنة، لعاهل المملكة الأردنية الهاشمية، ومن خلاله إلى سائر أفراد أسرته الملكية الكريمة وإلى الشعب الأردني الشقيق، بأحر التعازي وأصدق المواساة، سائلا المولى عز وجل “أن يهبكم جميل الصبر وحسن العزاء”.

وأضاف جلالة الملك، “وإذ أشاطركم مشاعركم في هذا المصاب الأليم، لأدعو العلي القدير أن يجزي فقيدكم العزيز خير الجزاء وأوفاه على ما أسداه لوطنه من جليل الأعمال، وأن يتقبله في عداد الصالحين من عباده الموعودين بالجنة والرضوان”.

ومع:01/05/2021