برقية تهئنة من جلالة الملك إلى السيدة ماري سيمون بمناسبة تنصيبها حاكمة عامة لكندا

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة إلى معالي السيدة ماري سيمون، وذلك بمناسبة تنصيبها حاكمة عامة لكندا.

وأعرب جلالة الملك ،بهذه المناسبة، عن تهانئه الحارة والصادقة للسيدة ماري سيمون .

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وإنني لواثق من أن علاقات الصداقة التي تربط المغرب وكندا ستظل المحفز الأساسي لتطوير تعاوننا الثنائي المتميز، ولتعزيز انخراطنا سويا من أجل خدمة قضايا السلام والأمن والعيش المشترك”.

وأضاف جلالته ” وإذ أعرب لكن عن أصدق متمنياتي بالتوفيق والسداد في مهامكن السامية، أرجو أن تتفضلن، صاحبة المعالي، بقبول أسمى عبارات تقديري”.

(ومع 28/07/2021)