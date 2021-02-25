برقية تهنئة من جلالة الملك إلى أمير دولة الكويت بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى أمير دولة الكويت، صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك لأمير دولة الكويت في هذه البرقية، باسم جلالته الخاص وباسم الشعب المغربي، عن أحر التهاني وأطيب المتمنيات للشعب الكويتي بموصول التقدم والازدهار في ظل قيادته الرشيدة.

ومما جاء في هذه البرقية “وإنها لمناسبة سانحة لأسجل مجددا ارتياحي الكبير للعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بلدينا، مؤكدا لسموكم حرصي على مواصلة العمل سويا من أجل تعزيزها وتطويرها، لما فيه مصلحة شعبينا الشقيقين”.

وتضرع جلالة الملك إلى الله تعالى بأن يحفظ أمير دولة الكويت ويمتع سموه بموفور الصحة والهناء وطول العمر.

ومع:25/02/2021