برقية تهنئة من جلالة الملك إلى البطل العالمي سفيان البقالي

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، برقية تهنئة إلى البطل العالمي سفيان البقالي، وذلك بمناسبة فوزه بالميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع، ضمن منافسات بطولة العالم لألعاب القوى (يوجين 2022).

ومما جاء في برقية جلالة الملك “يسرنا أن نتوجه إليك بأحر التهاني بمناسبة فوزك، عن جدارة واستحقاق، بالميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع، ضمن منافسات بطولة العالم لألعاب القوى 2022، التي تحتضنها مدينة يوجين بالولايات المتحدة الأمريكية”.

وقال جلالة الملك أنه “وبهذه المناسبة، نعرب لك عن تقديرنا لهذا الإنجاز الجديد الذي مكنك، مرة أخرى، بفضل ما تتحلى به من روح تنافسية، وغيرة وطنية راسخة، من رفع العلم الوطني عاليا، وإثراء الرصيد الرياضي المغربي ببطولات دولية”.

وأضاف جلالة الملك أنه “وإذ نجدد لك تهانئنا، لنرجو لك موصول التوفيق والتألق في مشوارك الرياضي، مشمولا بسابغ عطفنا وسامي رضانا".

(ومع 19/07/2022)