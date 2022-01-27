برقية تهنئة من جلالة الملك إلى الحاكم العام لكومنولث أستراليا بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الحاكم العام لكومنولث أستراليا السيد ديفيد هيرلي، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، للسيد ديفيد هيرلي عن أحر التهاني، مشفوعة بأصدق المتمنيات للشعب الأسترالي بموصول التقدم والرخاء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك "ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أنوه بمستوى تطور العلاقات المغربية الأسترالية، مؤكدا لمعاليكم حرصي على العمل سويا من أجل تعزيز الدينامية المتميزة التي تطبع هذه العلاقات والارتقاء بتعاوننا المشترك في مختلف المجالات، لما فيه مصلحة شعبينا الصديقين".

ومع 26/01/2022