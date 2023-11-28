برقية تهنئة من جلالة الملك إلى الرئيس الألباني بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية ألبانيا، فخامة السيد بايرام بيكاج، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني للرئيس بايرام بيكاج، مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب الألباني بمزيد التقدم والازدهار.

ومما جاء في هذه البرقية، "وأغتنم هذه المناسبة لأعرب لكم عن ارتياحي لعلاقات الصداقة القائمة بين بلدينا، مؤكدا لفخامتكم حرصي على مواصلة العمل سويا، من أجل ترسيخ تعاون مثمر مفيد لشعبينا الصديقين".

(ومع 28.11.2023)