برقية تهنئة من جلالة الملك إلى الرئيس السويسري بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس الكونفدرالية السويسرية، السيد غي بارمولان، بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني للسيد بارمولان ولأعضاء المجلس الفيدرالي، وكذا متمنيات جلالته بدوام الرخاء والازدهار للشعب السويسري.

كما عبر جلالة الملك، بهذه المناسبة، عن التطلع إلى أن ” تتوطد أكثر فأكثر أواصر الصداقة المتميزة ” التي تربط بين الشعبين والبلدين.

ومع:01/08/2021