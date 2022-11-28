برقية تهنئة من جلالة الملك إلى الرئيس الموريتاني بمناسبة عيد استقلال بلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، فخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بذكرى عيد الاستقلال.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، باسمه الخاص وباسم الشعب المغربي، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بموفور الصحة والهناء، وللشعب الموريتاني الشقيق بدوام التقدم والرخاء.

ومما جاء في هذه البرقية "وأغتنم هذه المناسبة الوطنية، لأشيد بمتانة العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، مؤكدا لفخامتكم حرصي على مواصلة العمل سويا للرقي بعلاقاتنا الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية، بما يستجيب لطموحات بلدينا وشعبينا الشقيقين".