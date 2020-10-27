برقية تهنئة من جلالة الملك إلى السيدة بشرى حجيج بمناسبة انتخابها رئيسة للكونفدرالية الإفريقية للكرة الطائرة

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيدة بشرى حجيج، بمناسبة انتخابها رئيسة للكونفدرالية الإفريقية للكرة الطائرة.

ومما جاء في برقية جلالة الملك "يطيب لنا، بمناسبة انتخابك رئيسة للكونفدرالية الإفريقية للكرة الطائرة، أن نبعث إليك بأحر تهانئنا على هذا التتويج المشرف للمرأة المغربية".

وقال جلالة الملك "إن انتخابك، عن جدارة واستحقاق، لهذا المنصب الرياضي الإفريقي، ليجسد الثقة التي تحظين بها من لدن كافة أعضاء الكونفدرالية، وما أبنت عنه من كفاءة مهنية وجهود دؤوبة للارتقاء بهذا الصنف الرياضي وتطوير ممارسته وطنيا وقاريا".

وأعرب صاحب الجلالة للسيدة بشرى حجيج عن أصدق متمنيات جلالته بكامل التوفيق والسداد في مهامها الجديدة.

(ومع 27/10/2020)