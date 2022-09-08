برقية تهنئة من جلالة الملك إلى السيدة ماري إليزابيت تراس بمناسبة تعيينها وزيرة أولى للمملكة المتحدة

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيدة ماري إليزابيت تراس، بمناسبة تعيينها وزيرة أولى للمملكة المتحدة.

ومما جاء في هذه البرقية .. “يطيب لي، بمناسبة تعيينكن وزيرة أولى للمملكة المتحدة إثر انتخابكن زعيمة لحزب المحافظين، أن أبعث إليكن بأحر تهانئي وأطيب متمنياتي بكامل التوفيق في مهامكن السامية، في خدمة مصالح الشعب البريطاني الصديق، وتحقيق تطلعاته إلى المزيد من الازدهار والرقي”.

وقال جلالة الملك، في هذه البرقية، “كما يسرني أن أشيد بأواصر الصداقة العريقة القائمة بين بلدينا وبالدينامية الجديدة، التي تشهدها علاقات التعاون المثمر والبناء بينهما، مؤكدا لكن عزمي على العمل سويا مع معاليكن، للمضي قدما في تعزيز وتمتين الشراكة بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة، والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات شعبينا الصديقين”.

(ومع 07/09/2022)