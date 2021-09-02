برقية تهنئة من جلالة الملك إلى السيد ألار كاريس بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية إستونيا

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيد ألار كاريس، وذلك بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية إستونيا.

وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية للسيد كاريس عن أحر التهاني والمتمنيات بكامل التوفيق في مهامه السامية في خدمة مصالح الشعب الإستوني الصديق.

ومما جاء في برقية جلالة الملك "وأغتنم هذه المناسبة، لأؤكد لفخامتكم حرصي على العمل سويا معكم من أجل إثراء العلاقات الطيبة التي تربط بين المملكة المغربية وجمهورية إستونيا، بما پستجيب لتطلعات شعبينا الصديقين إلى المزيد من التقارب والتعاون المثمر في شتى الميادين".

(ومع 01/09/2021)