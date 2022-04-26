برقية تهنئة من جلالة الملك إلى السيد إيمانويل ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد إيمانويل ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية .

ومما جاء في برقية جلالة الملك “يطيب لي أن أبعث إليكم بتهانئي بمناسبة إعادة انتخابكم رئيسا للجمهورية الفرنسية “.

وأضاف جلالة الملك ” وأغتنم هذه المناسبة لأعرب لكم عن متمنياتي لكم بكامل التوفيق في مواصلة أداء مهامكم . كما لا يفوتني أن أشيد بعمق ما يجمع بين الشعبين المغربي والفرنسي من روابط متعددة الأبعاد “.

ومع 25/04/2022