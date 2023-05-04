برقية تهنئة من جلالة الملك إلى السيد سانتياغو بينيا بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية الباراغواي

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيد سانتياغو بينيا، بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية الباراغواي.



ومما جاء في برقية جلالة الملك "على إثر انتخابكم رئيسا لجمهورية الباراغواي، يطيب لي أن أبعث إليكم بأحر تهانئي، مقرونة بمتمنياتي الصادقة لكم بكامل التوفيق في مهامكم السامية، في قيادة شعب الباراغواي الصديق نحو ما يصبو إليه من مزيد الرخاء والازدهار".

وبهذه المناسبة، أكد جلالة الملك للسيد بينيا حرص جلالته على العمل سويا من أجل تعزيز علاقات الصداقة المتينة التي تجمع المغرب والباراغواي، والارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات، لما فيه خير شعبي البلدين، وبما يوطد التعاون جنوب-جنوب.



مع: 04 ماي 2023